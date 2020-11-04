تهديد بتفجير مركز اقتراع في ولاية فيرجينيا

المستقلة /- افادت تقارير أن شرطة فيرجينيا ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 63 عامًا بعد أن زُعم أنه تسبب في انفجار قنبلة في مدرسة ابتدائية تستخدم كمركز اقتراع، حيث شهدت انتخابات 2020 اشتباكات عنيفة بين أنصار الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

تم إرسال مكالمة من مدرسة تايلور الابتدائية في نورفولك بولاية فيرجينيا إلى الشرطة في حوالي الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي.

واعتقل نورفولك فاير مارشال المشتبه به المحتجز الآن حتى موعد مثوله أمام المحكمة يوم الأربعاء.

ولم يتم توفير مزيد من المعلومات حول المشتبه به أو التهديد في هذا الوقت.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ذهبت فيه فرجينيا، الولاية المتأرجحة الحاسمة لانتخابات العام الجاري، إلى بايدن.

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