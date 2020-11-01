تقليل سعر الامبير بسبب حلول فصل الشتاء وتوفر الطاقة الكهربائية 

المستقلة /سرى جياد/ذكر عضو لجنة الطاقة النيابية بهاء النوري أن اتجاه الحكومة إلى تقليل سعر الامبير يعود بسبب حلول فصل الشتاء وتوفر الطاقة الكهربائية.

وقال النوري للمستقلة لقلة الحمولات والعوارض الكهربائية تصبح الكهرباء افضل، مع توفير حصة الكاز المستمرة في كل المواسم كاملة ،لكن يبقى الدور على اصحاب المولدات من حيث التزامهم باستلام حصتهم وتخفيض أجور الاشتراك.

وبين هناك اخطاء كبيرة أدت إلى الاعتماد على المولدات منها الفساد الموجود في وزارة الكهرباء وعقودها وعدم توفر التمويل الكافي لاستكمال المشاريع الاستثمارية المتلكئة وغياب الجدية في إعادة تأهيل المحطات المتوقفة منذ عام 2014 كمحطة صلاح الدين الحرارية ومحطة الأنبار المركبة ومحطتي الناصرية والمثنى الغازية كلها وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة 85% لكن لم يتم الرجوع عليها.

وأضاف لو أردنا أن نحسن وضع الكهرباء يجب القضاء على مفاصل الفساد في الوزارة كذلك فتح محطات استثمارية جديدة وإعادة تأهيل الشبكات التي تؤدي إلى تعطل مستمر بالاسلاك ويجب أن يكون ذلك في فصل الشتاء لقلة الحمولة عليها ،وان لم تتخذ هذه الإجراءات فستبقى المولدات موجودة ولا يتم الاستغناء عنها.