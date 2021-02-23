 تقرير : سامسونغ تسعى جاهدة لدخول مجال نظارات الواقع المعزز

المستقلة /- سعت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية جاهدة لدخول مجال نظارات الواقع المعزز منذ سنوات، وقامت مؤخراً بعرض مجموعة أساسية للغاية من نظارات عرض الصور خلال فعاليات معرض CES 2020.

ويبدو أن العملاق الكوري يعمل الآن على نظارات الواقع المعزز لمنافسة سماعات الرأس AR من شركة أبل.

ونشر المسرب ”WalkingCat“ مقاطع فيديو جديدة تعرض بعض الأشياء التي يمكن أن تفعلها نظارات Samsung Glasses Lite، مثل عرض شاشة افتراضية عملاقة، حيث يمكنك ممارسة ألعابك.

كما تتيح لك النظارات الاسترخاء لمشاهدة فيلم ضمن مسرح السينما الخاص بك، أو تمنحك شاشة حاسب افتراضية عملاقة، أو تشغيل وضع النظارة الشمسية للتعتيم التلقائي.

وتكشف مقاطع الفيديو تلك أيضا مفهوم Samsung AR Glasses من سامسونغ، الذي يتيح للمستخدم رؤية كائنات رقمية ثلاثية الأبعاد تظهر في العالم الحقيقي، على غرار ما تقدمه HoloLens من شركة مايكروسوفت.

وأخيراً، سيحدد الوقت فقط ما إذا كانت مقاطع الفيديو من سامسونغ ستتحول إلى منتجات فعلية. وتمتلك شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة كل الأموال والتكنولوجيا في العالم لتصبح قوة كبيرة في قطاع نظارات الواقع المعزز في المستقبل.

يذكر أن شركة أبل الأمريكية تمتلك ساعة ذكية ونظارة واقع معزز قيد التطوير، ويقال إن قسم أجهزة فيسبوك الذي يقوم ببناء نظارات الواقع المعزز يعمل الآن على ساعة ذكية أيضا.

وهناك حافز لاستكشاف هذه المنتجات حتى لو كانت على بعد سنوات من الوصول إلى العملاء، ويعتبر الواقع المعزز واحدا من الحدود التكنولوجية التالية.