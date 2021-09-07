تقرير : العراق يعد الخامس من حيث الهيمنة على النفط عالمياً

المستقلة/- أفاد موقع “وول ستريت” 24/7، بأن العراق يعد خامس مهيمن على النفط عالمياً، مبيناً أن صناعة النفط واجهت في العام 2020 تحديات غير مسبوقة.

وقال الموقع في تقرير تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن صناعة النفط واجهت في العام 2020 تحديات غير مسبوقة بسبب جائحة كورونا، حيث انخفض الطلب على النفط للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، بما يزيد على 9 ملايين برميل يومياً”، مبيناً أن “ذلك تزامن أيضاً مع تراجع إنتاج النفط بمقدار 6.6 ملايين برميل يومياً”.

ورغم ذلك، ووفق التقرير، فقد “تم إنتاج ما يزيد على 88 مليون برميل يومياً في جميع أنحاء العالم في 2020″، مشيراً إلى أن “الغالبية العظمى من هذا الإنتاج كان من نصيب 15 دولة فقط”.

ونوه التقرير إلى “تحقيق أعلى إنتاج في 2020″، لافتاً إلى أن “البلدان الـ15 مجتمعة تمتلك 1.6 تريليون برميل من النفط في احتياطياتها”.

وأشار التقرير إلى أن “العراق يعد خامس مهيمن على النفط عالمياً باحتياطي مؤكد يبلغ 145 مليار برميل وهي تمثل 8.4% من الاحتياطيات العالمية وبانتاج يبلغ 4.1 مليون برميل يوميا”، مبيناً أن “نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2020 بلغ 9654 دولارا، ونسبة صادرات النفط لعام 2020 تشكل 39.6% من الناتج المحلي الاجمالي”.

وأوضح الموقع أن “فنزويلا تاتي بالمرتبة الاولى في اكبر مهيمن للنفط باحتياطي يبلغ 303.8 مليار برميل تليها السعودية ومن ثم تاتي كندا ثالثاً وايران رابعاً”.

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