تفسير مواصلة ترامب التشكيك في نتيجة انتخابات الرئاسة
المستقلة /- لا يزال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مصرًا على رفض قبول الهزيمة على يد خليفته المنتخب جو بايدن، إذ أكد اليوم الاثنين، في تغريدة جديدة له على حسابه بموقع “تويتر”، فوزه في الانتخابات الأمريكية.
وقال ترامب: “لقد فزت في الانتخابات”، ما يعكس إصراره على رفض التنازل عن الرئاسة لصالح بايدن، الذي أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية فوزه بالانتخابات.
ويأتي ذلك بعدما أقر أمس ترامب لفترة وجيزة، بأن بايدن قد فاز، لكنه أرجع سبب ذلك في تزوير الانتخابات، ليتراجع بعد ذلك عن تلك التغريدة ويعلن فوزه، ويدفع مزاعم عدم النزاهة في عملية فرز الأصوات إلى الواجهة، إذ قال: “لقد ربح وفاز فقط في عيون وسائل الإعلام المزيفة. أنا لا أعترف بأي شيء! أمامنا طريق طويل لنسلكه”.
التعليقات مغلقة.