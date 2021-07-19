تفاصيل مذكرات الأمير هاري السرية

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت دار نشر بنجوين راندوم هاوس ، إن الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا يكتب مذكراته وإنها ستُنشر في أواخر عام 2022.

وأوضحت دار النشر أن هاري يكتب “مذكرات حميمة وصادقة” تعرض تفصيلا دقيقا لـ”التجارب والمغامرات والخسائر ودروس الحياة التي ساعدت في تشكيله”.

أما هاري فقال في بيانه: “أنا أكتب هذا ليس بصفتي الأمير، ولكن بصفتي الرجل الذي أصبحت عليه. لقد ارتديت العديد من القبعات على مر السنين، بالمعنى الحرفي والمجازي، وآمل بأنه من خلال سرد ​​قصتي يمكنني المساعدة في إظهار أنه بغض النظر عن المكان الذي أتينا منه، لدينا الكثير من الأشياء المشتركة أكثر مما نعتقد”.

وأضاف: “أنا ممتن جدا لإتاحة الفرصة لي لمشاركة ما تعلمته على مدار حياتي حتى الآن ومتحمس للناس لقراءة تقرير مباشر عن حياتي يكون دقيقا وصادقا”.

وسيتم نشر مذكرات الأمير هاري بصيغتين مطبوعة ورقمية في الولايات المتحدة عبر “راندوم هاوس” وفي كندا عبر “راندوم هاوس كندا”، ستقوم Transworld التابعة لدار Penguin Random House UK، بنشر الكتاب في المملكة المتحدة، مع الإعلان عن مناطق نشر إضافية في وقت لاحق.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، عمل الأمير هاري دوق ساسكس البالغ من العمر 36 عاماً، على تدوين كتابه المنتظر سراً ليروي في صفحاته قصة حياته بين العائلة الملكية التي تركها للعيش هو وزوجته ميجان بمفردهما بعيداً عن الأجواء الملكية العصيبة.

ويتعاون الأمير هاري مع الكاتب اجي آر مورينجر الحائز على جائزة بوليتزر في خطوة نادرة من أحد كبار أعضاء العائلة المالكة.

من المرجح أن تبلغ عائدات الكتاب ملايين الدولارات، وعلى الرغم من عدم الكشف عن الشروط المالية الدقيقة ، فإن الأمير هاري سيتبرع بالعائدات للجمعيات الخيرية ، وفقًا لـ Random House.

وكشف الخبراء عبر صحيفة “ديلي ميل”، أنه سيتم منح هاري “على الأقل” 20 مليون دولار مقدمًا للمذكرات مع ملايين أخرى سيتم بيعها.