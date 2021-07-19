تفاصيل مذكرات الأمير هاري السرية

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت دار نشر بنجوين راندوم هاوس ، إن الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا يكتب مذكراته وإنها ستُنشر في أواخر عام 2022.

وأوضحت دار النشر أن هاري يكتب “مذكرات حميمة وصادقة” تعرض تفصيلا دقيقا لـ”التجارب والمغامرات والخسائر ودروس الحياة التي ساعدت في تشكيله”.

أما هاري فقال في بيانه: “أنا أكتب هذا ليس بصفتي الأمير، ولكن بصفتي الرجل الذي أصبحت عليه. لقد ارتديت العديد من القبعات على مر السنين، بالمعنى الحرفي والمجازي، وآمل بأنه من خلال سرد ​​قصتي يمكنني المساعدة في إظهار أنه بغض النظر عن المكان الذي أتينا منه، لدينا الكثير من الأشياء المشتركة أكثر مما نعتقد”.

وأضاف: “أنا ممتن جدا لإتاحة الفرصة لي لمشاركة ما تعلمته على مدار حياتي حتى الآن ومتحمس للناس لقراءة تقرير مباشر عن حياتي يكون دقيقا وصادقا”.

وسيتم نشر مذكرات الأمير هاري بصيغتين مطبوعة ورقمية في الولايات المتحدة عبر “راندوم هاوس” وفي كندا عبر “راندوم هاوس كندا”، ستقوم Transworld التابعة لدار Penguin Random House UK، بنشر الكتاب في المملكة المتحدة، مع الإعلان عن مناطق نشر إضافية في وقت لاحق.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، عمل الأمير هاري دوق ساسكس البالغ من العمر 36 عاماً، على تدوين كتابه المنتظر سراً ليروي في صفحاته قصة حياته بين العائلة الملكية التي تركها للعيش هو وزوجته ميجان بمفردهما بعيداً عن الأجواء الملكية العصيبة.

ويتعاون الأمير هاري مع الكاتب اجي آر مورينجر الحائز على جائزة بوليتزر في خطوة نادرة من أحد كبار أعضاء العائلة المالكة.

من المرجح أن تبلغ عائدات الكتاب ملايين الدولارات، وعلى الرغم من عدم الكشف عن الشروط المالية الدقيقة ، فإن الأمير هاري سيتبرع بالعائدات للجمعيات الخيرية ، وفقًا لـ Random House.

وكشف الخبراء عبر صحيفة “ديلي ميل”، أنه سيتم منح هاري “على الأقل” 20 مليون دولار مقدمًا للمذكرات مع ملايين أخرى سيتم بيعها.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز

ثقافة وفنون

فيديو.. صالح الراشد يرد على اتهامات تشبه بالنساء

اخر الاخبار

فيديو.. جمال النجادة تتعرض لهجوم حاد بسبب إلهام الفضالة

رياضية

لماذا فضل حكيمي باريس على عملاق الدوري الإنجليزي؟

رياضية

القوة الجوية يخطف كأس العراق من الزوراء

اخر الاخبار

زوج هالة صدقي يفجر مفاجأة جديدة بشأن نسب أطفالها لها

اخر الاخبار

شاهد.. التريلر الرسمى لفيلم “الإنس والنمس” لمحمد هنيدي

اخر الاخبار

شاهد.. التريلر الرسمى لفيلم “الإنس والنمس” لمحمد هنيدي

اخر الاخبار

صور.. ظهور ابنة ديانا كرزون لأول مرة

اخر الاخبار

لم نذهب لبناء الدولة … دق الناقوس

اخر الاخبار

طليق مودل روز يهدد بسحب جنسيتها الأمريكية

اخبار العراق

ملتقى شعبي يطلق حملة للتوعية بخطر كورونا واهمية التلقيح

اخر الاخبار

بلقيس تكشف تطورات حالتها بعد تعرضها لوعكة صحية

اخر الاخبار

العراق .. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مدنية الصدر إلى 18 قتيلا و29 جريحا

اخر الاخبار

ليبيا.. النيابة العامة تحيل  54 داعشيا لمحكمة الجنايات

اخبار العراق

لحظة انفجار عبوة ناسفة في سوق بمدينة الصدر بـ بغداد.. فيديو

اخبار العراق

الاكاديمية المصرية بروما جعلت الارض تتكلم عربي