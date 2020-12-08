تفاصيل شخصية بشرى في مسلسل “وادي الجن”

المستقلة …يتناول الجزء الثاني من مسلسل ” وادي الجن ” قصة بطل جديد على غرار الجزء الأول الذي قام ببطولته أمير كرارة، وتناول سيرة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي قائد الفرقة 103 صاعقة.

حيث قامت النجمة بشرى بنشر صورة لها من أفيشات مسلسل “وادي الجن”، على حسابها بموقع فيس بوك، حيث تظهر بشخصية “ذات المحاسن”، وهو المسلسل الذى تولى إخراجه المخرج حسام الجوهري ويعتبر ثاني تعاون له مع بشرى.

وبحسب النجمة بشرى فأن مشاركتها في دورها الذي قامت به في مسلسل ” وادي الجن ” ماهو الا دور شرف و واجب لكونها تكشف من خلاله الصعوبات والتوترات التى تعيشها زوجات الضباط كل يوم قلقا على أزواجهم.