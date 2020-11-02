تفاصيل حفل زفاف درة من رجل الأعمال المصري هاني سعيد قبل انطلاقه بساعات

المستقلة / منى شعلان/ ساعات قليلة تفصلنا عن حفل زفاف الفنانة التونسية درة ، على رجل الأعمال المصري هاني سعد ، وذلك في أحد فنادق الجونة ، بحضور عدد محدود من الأصدقاء المقربين، ونجوم الفن.

وحرصت درة خلال الأيام الماضية على نفى شائعة زفافها ، مؤكدة أنها ستعلن ذلك عندما يحدث ، قائلة :” لما يحصل هاقول” ، كما تغيبت عن حضور مهرجان الجونة السينمائى الدولى لهذا العام ، لإنشغالها بتجهيزات الزفاف ، وإكتفت بحضور حفل ختام المهرجان من أجل دعوة الفنانين المتواجدين بالجونة.

وعلى رأس المدعوين خالد الصاوي وزوجته، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، تامر حبيب، بشرى، ونجيب وسميح ساويرس، وغادة عادل، ويسرا، وليلى علوي، وعمرو يوسف وكندة علوش، وإلهام شاهين وشقيقها أمير وزوجته، وشريف رمزي وزوجته ريهام أيمن، وهند عبدالحليم وزوجها،واَخرون.

ورفضت درة إجراء أي أحاديث صحفية وتليفزيونية ، خلال حفل ختام المهرجان، وظهرت فقط على السجادة الحمراء لالتقاط الصور واتجهت نحو القاعة سريعًا وعقب حفل الختام غادرت سريعًا ، حتى لا تسأل عن موعد زفافها، خاصة بعد أن ترددت أنباء في الأيام الأولى من انطلاق مهرجان الجونة عن إقامة الزفاف بالتزامن مع المهرجان وهذا ما نفته.

يذكر أن هاني سعد، عريس درة من أشهر المهندسين المعمريين المصريين ، ولديه شركة باسم Hany Saad innovations ، للتصميمات الداخلية والديكورات، وتعد من أشهر الشركات في هذا المجال.

وقد بدأ سعد عمله في هذا المجال منذ عام 2003، حيث شارك في العديد من المشاريع الهامة، وتضم شركته أكثر من 500 موظفاً.

وعن حياته الشخصية، فقد تزوج هاني سعد سابقاً وأنجب طفلين، إلا أن تلك الزيجة لم تكتب لها الاستمرار، وانتهت بالانفصال.

و في شهر يناير الماضي انتشرت الشائعات حول علاقة درة برجل الأعمال هانى سعيد بعد ظهوره في عيد ميلادها حيث وجه لها رسالة رومانسية عبر موقع انستغرام قال فيها: افعل ما يجعلك سعيدًا، وكن مع من يجعلك تبتسم، وتضحك بقدر ما تتنفس، وتحب طالما تعيش.