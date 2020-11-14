تفاصيل الصلح بين أصالة وأحلام على يد إليسا ونجل الفنانة الإماراتية

المستقلة/ منى شعلان/ بعد سنوات من الخلاف بين الفنانة السورية أصالة والفنانة الإماراتية أحلام نجح فاهد مبارك نجل الأخيرة ، أن ينهي ذلك تماماً من خلال تغريدة له عبر موقع تويتر قائلاً:” الحين أبي أفهم شي كلكم مستغربين إني أحب أصالة؟ عشان يكون في علمكم يعني إن أمي بتسمع لأصالة أكثر مني”.

لترد عليه أصالة، قائلةً: “لا تتخيل يا فاهدي كم أسعدتني كلمتك الطيبة ومحبتك الغالية، ارتقاءك هذا يدل على طيب نفسك، واخلاقك العالية، بتمنى شوفك حبيبي قريب وغنّي إنك بتلحن حضّر ماماتي شي تسمعني”.

كما تدخلت الفنانة اللبنانية إليسا ، ودعت إلى فض الخلافات التي بينهما، مشيرةً إلى أنها تحبهما جميعًا ، وكتبت في تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “بحبكن كتير أنتو الاتنين وبحب ترجعو تتصالحو”، مشيرةً إلى حسابتهما الشخصية خلال التدوينة.

لتكتب أحلام فى تغريدة لها موجه حديثها إلى أصالة : “مشكلتك تورطتي تغنين ل فاهد حبيبك وحبيب خالته وفاطمه ولولو وتزفينهم عرايس كلهم وانا اشتقت لك وفاهد هو البركه في حياتي دايم هو وخواته ويخلي لك حبايبك …. واصدقائنا المشتركين قاعدين يرقصون على يا مثبت واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يثبتك .

ولترد أصالة : “منّ حبّك إلي طبّقتي مقولة (من الحُبّ ماقتل) .. الله بحفظ فاهد حبيبي ،وبينّنا أصدقاء مشتركين كلمتهمّ لازم تمشي وهلّأ وقت تعترفي شو حبّيتي بالألبوم الّلي بعتقد سمعتيه وغير هيك اشتقت لّك يلّلي جنّنتي أهلي”.