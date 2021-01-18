تغيير موعد انطلاق مونديال الأندية

(المستقلة) أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تعديل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، المقررة في فبراير/ شباط المقبل بقطر.

وذكر فيفا في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه بانسحاب أوكلاند سيتي من المشاركة، فإن الاتحاد قرر تعديل جدول مباريات البطولة.

وشدد على أن شكل المسابقة لن يتغير، لكنها ستقام على ملعبين فقط، المدينة التعليمية وملعب أحمد بن علي، بينما لن يتم استخدام ستاد خليفة الدولي الذي كان مقررا أن يستضيف مباراتين.

وأوضح فيفا أن المباراة الاولى في المسابقة ستقام يوم 4 فبراير/ شباط بدلا من 1 فبراير/ شباط، بينما سيقام النهائي على ستاد المدينة التعليمية يوم 11 من نفس الشهر.

ويشارك بالبطولة كل من الدحيل القطري، الأهلي المصري، بايرن ميونخ، أولسان هيونداي الكوري، تايجرز أونال المكسيكي، والفائز بلقب كوبا ليبرتادوريس.

ومن المقرر أن تقام القرعة يوم 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.