تعيين أحمد حلمي سفيراً لمنظمة اليونسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت مؤسسة اليونسيف، تعيين النجم أحمد حلمى، سفيرًا للنوايا الحسنة، فى المكتب الإقليمي لليونسيف فى الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.

وقال الحساب الرسمى ليونسيف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر موقع تويتر: “انضموا إلينا في الترحيب بالفنان أحمد حلمي الذي تم تعيينه سفيرًا إقليميًا لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

ونشر الحساب أيضاً مقطع فيديو للقاء تيد شيبان، مدير اليونيسف الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع الفنان أحمد حلمى، وقال فى الفيديو: “عندما نخبر الناس إنك سفير نوايا حسنة لليونسيف، يخبروننا كم أنت ممثل رائع وكم تمتعتهم وتجعلهم يضحكون”.

وكانت أخر أعمال أحمد حلمى، مشاركته فى مسلسل “الاختيار 2” حيث ظهر كضيف شرف فى الحلقات الأخيرة من العمل، وجسد مشهدا لم تتجاوز مدته 5 دقائق، لكنها كانت دقائق اعتبرها البعض من العظمة والبراعة والتجسيد الرهيب للمشاعر، فهو الأب الذى استشهدت ابنته، على أيدى عناصر الجماعات الإرهابية، التى روعت الشعب المصرى.