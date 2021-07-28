تعليق مثير من رئيس وزراء قطر السابق على “أنظمة التجسس”

المستقلة/-أحمد عبدالله/ علق رئيس وزراء قطر السابق، الشيخ حمد بن جاسم، على قضية “أنظمة التجسس على الهواتف” في المنطقة، عبر سلسلة تغريدات، وذلك بعد فضيحة تجسس عالمية بواسطة برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي.

وعلى حسابه الشخصي في”تويتر”، قال حمد بن جاسم: “ما تتناقله الأخبار ويتحدث عنه المسؤولون في دول عديدة عن أنظمة تجسس انتشرت في منطقتنا خاصة، وفي مناطق أخرى، أمر يثير تساؤلات كثيرة”

وأضاف: “ذلك أن الدول، كما نعلم جميعا، لا بد أن تراقب وتتابع مَن وما يمس أمنها على مختلف المستويات، الاقتصادية والاجتماعية، ويهدد سيادة البلاد وخصوصية مواطنيها بواسطة أجهزة مسؤولة وبإشراف أناس أمناء ومؤتمنين”.

وتابع: “ما يؤسف له بشدة، أن هذه الأنظمة التجسسية أصبحت تستعمل من بعض الدول، وخاصة في منطقتنا، لغايات أخرى تخرج عن كل ما ذكرت، ولا يقوم باستعمالها مراهقون طائشون، بل تطلق لها العنان عقول في مواقع المسؤولية، فينتهكون خصوصيات الناس، ويستبيحون ما حرم الله.. ويزعزعون أمن ومصالح بلدانهم تحقيقا لمكائد خبيثة يتسلون بها، وكما يفعل المراهقون الطائشون! ونحن نعلم أن المواطن في منطقتنا، عندما يقع ضحية لأجهزة التجسس ومن يشغلونها، سواء من داخل البلد أو خارجه، لا يستطيع أن يشتكي ويحمي حقوقه، مع غياب المسؤولية القانونية والقضاء النزيه..الذي يستطيع إنفاذ قوانين الجرائم الإلكترونية حين تكتشف ويعرف مرتكبوها بمختلف مستوياتهم.. وحين تكتشف تلك الجرائم من قبل دول خارج منطقتنا تستطيع محاسبة المجرم، فلا أمل للضحايا من مواطني منطقتنا في أن يشتكي أحدهم، لان المشتكى اليه أصلا هو صاحب نظام التجسس..اللهم إلا إذا كان يحمل جنسية دولة أخرى تحترم القانون وتنفذه”

ما تتناقله الأخبار ويتحدث عنه المسؤولون في دول عديدة عن أنظمة تجسس انتشرت في منطقتنا خاصة، وفي مناطق أخرى أمر يثير تساؤلات كثيرة. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) July 27, 2021

وأكمل: “وأنا أقول كل هذا، وأعرف منذ سنوات أن هاتفي مراقب من قبل أولئك الذين يتسلون، ولكني لم أثر ذلك لأنه لا يهمني في ظل الوضع الحزين الذي نحن فيه في المنطقة، والتي لا أتمنى لها ولا أرجو منها منذ البداية إلا الإصلاح في هذا المجال”.