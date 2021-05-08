تعليق جديد من السعودية على أحداث القدس الأخيرة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعربت المملكة العربية السعودية، عن رفضها خطط وإجراءات إسرائيل لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، مجددة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وشددت وزارة الخارجية السعودية على تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، ولأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

من جهة أخرى، قال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ‏عبدالله بن يحيى المعلمي، خلال حوار تفاعلي للمجموعة العربية مع الأمين العام ‏للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ‏إن القضية الفلسطينية القضية المركزية للمجموعة العربية، لا تزال مدرجة على ‏جدول أعمال الأمم المتحدة منذ نشأتها، ولا ينبغي أن تقبل باللامبالاة من قبل ‏المنظمة التي ينبغي أن تتحمل مسؤولية الكاملة في إيجاد حل لها.‏

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

بالقرب من مصر.. إعلان الطوارئ بدولة عربية استعداداً لسقوط الصاروخ الصيني

اخر الاخبار

الصحة المصرية: إجراء فحص الحمض النووى للوافدين من أى دولة بها تحورات لكورونا

اخر الاخبار

تعليق جديد من السعودية على أحداث القدس الأخيرة

اخبار السعودية

التحالف يعلن اسقاط طائرة حوثية مسيرة فوق منطقة خميس مشيط جنوب السعودية

اخر الاخبار

فيديو.. نسرين طافش تتصدر الترند في مصر والسعودية بعد مقلب رامز جلال

اخر الاخبار

فيديو.. “عن الخيانة وزوجها محمد سامي” بكاء مي عمر على الهواء

اخر الاخبار

وفاة والد المنتج المصري نصر محروس إثر إصابته بفيروس كورونا

اخر الاخبار

وفاة والد المنتج المصري نصر محروس إثر إصابته بفيروس كورونا

رياضية

الهلال يكتسح الشباب ويقترب من لقب الدوري السعودي

رياضية

القوة الجوية يهزم نفط الوسط في الدوري العراقي

ثقافة وفنون

شاهد.. ريهام سعيد لـ حسن شاكوش: انت مش راجل.. والأخير: شفت حاجات ماتتحكيش

اخر الاخبار

شاهد.. محمد منير يُبكي ملايين المصريين بسبب “ودع الجدعان”

اخر الاخبار

فيديو.. رامز جلال غارق فى الدماء.. والسبب “أحمد نوتردام”

رياضية

اليويفا يعاقب أندية دوري السوبر

رياضية

تأجيل الجولة 32 من الدوري العراقي

اخبار مصر

مذبحة تهز مصر.. خباز يقتل أولاده الـ 6 وزوجته ويحاول الانتحار

اخر الاخبار

فيديو.. الجمهور يسخر هيا الشعيبي بسبب إعلانها الجديد