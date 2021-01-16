تعرف على مفاجأة نتفليكس لمشاهديها فى 2021

المستقلة/ منى شعلان/ كشفت منصة نتفليكس الرقمية عن مفاجأتها الكبرى لمشتركيها خلال عام 2021، حيث أوضحت أن المفاجأة تتمثل في طرح فيلم جديد كل أسبوع على مدار 12 شهرا القادمة، وذلك لأول مرة.

كما أعلنت نتفليكس، عن قائمة لأهم الأفلام التي سيتم عرضها عليها لأهم صناع السينما الحاصلين على جوائز عالمية، ومنهم جين كامبيون التي يعرض لها فيلم «The Power of the Dog»، باولو سورنتينو «The Hand of God»، وأدم ماكاي «Don’t Look Up».

وتتضمن قائمة الأفلام مجموعة مختلفة منها أفلام الزومبي «Army of the Dead»، رعاة البقر «The Harder They Fall، Concrete Cowboy»، وأفلام المراهقين الرومانسية بما فيها الأجزاء الأخيرة لثلاثية أفلام كل من To All the Boys وThe Kissing Booth«، والأفلام المستوحاة من روايات محببة للجمهور»The Woman in the Window، Munich، The Last Letter from Your Lover«،بالاضافة إلى أفلام الإثارة والأكشن»Red Notice، Sweet Girl, Kate«، وأفلام العائلة التي تتيح فرصة للأسرة للتجمع حول الشاشة معاً»YES DAY، Back to the Outback, Finding Ohana.

مجموعة الأفلام التي أعلنت عنها نتفليكس تضم مجموعة من أكبر نجوم السينما مثل ليوناردو دي كابريو، ساندرا بولوك، دواين جونسون، إدريس ألبا، ميريل ستريب، زندايا، جينيفر لورينس، رايان رينولدز، جينيفر جارنر، جيل جادوت، ديف باوتيستا، ناعومي واتس، جيك جيلينهال، جون دافيد واشنطن، وأوكتافيا سبنسر.

وهذه الأفلام ستكون بالاشتراك مع صناع الأفلام المفضلين للجمهور مثل زاك سنايدر، نورا فينجشدت، جو رايت، أنتوان فوكوا، شون ليفي، روبرت بولتشيني، شاري سبرينجر بيرمان، والعمل الإخراجي الأول لكل من هال بيري ولين مانويل ميراندا.

ويأتي إعلان شبكة نتفليكس عن طرحها فيلما جديدا كل أسبوع طوال 2021 في الوقت الذي أجبر فيه فيروس “كورونا” المستجد دور العرض السينمائية في جميع أنحاء البلاد على الإغلاق، ونقل العديد من الأفلام إلى منصات البث الرقمي.