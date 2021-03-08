تعرف على مزايا هاتف شاومي الذكي الجديد Redmi Note 10 Pro . فيديو

المستقلة /- نشرت شركة ”شاومي“ الصينية مقطعا رسميا على قناتها بموقع يوتيوب يُظهر ”العالم الداخلي الغني“ للهاتف الذكي الجديد Redmi Note 10 Pro.

وكان عملاق التقنية الصيني أصدر الأسبوع الماضي طرازات عائلة Redmi Note 10 للعالم، ومن بينها Note 10 Pro Max في الهند.

وقررت الشركة نشر التفكيك الرسمي للجهاز، وبالتالي سيتمكن مستخدموها من رؤية مدى التقنية التي تقدمها الشركة المصنعة بهواتفها.

ويبدأ سعر الهاتف من 279 دولارا، ومن المتوقع أن تبدأ المبيعات خلال شهر مارس.

في الفيديو، تعرض شاومي صورا مفصلة خلال الفصل التدريجي لجميع أجزاء الهاتف الداخلي والكشف عن تفاصيلها الواحد تلو الآخر.

والنقطة المميزة في المقطع الرسمي هو تأكيد وجود مقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 ملم بالهاتف، إذ لم تعد العديد من الشركات تستخدمه بهواتفها الجديدة.

ويتضمن الجانب الأمامي من الهاتف، شاشة أموليد مقاس 6.67 بوصة بدقة FullHD +، يبلغ التناسب القياسي للعرض مع الارتفاع 9: 20، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، ومعالج Snapdragon 732G.

كما يمتلك الهاتف كاميرا سيلفي بدقة 16 ميغابكسل ويحمل بطارية 5020 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 33 وات.

في الجزء الخلفي من الطراز، يأتي الهاتف بوحدة كاميرا رباعية مع مستشعر HM2 من سامسونغ بسعة 108 ميغابكسل، ومستشعر 8 ميغابيكسل فائق الاتساع، وآخر ماكرو 5 ميغابيكسل.

وعن سعة التخزين، يتضمن Note 10 Pro ذاكرة عشوائية LPDDR4X بسعة 6/8 غيغابايت، وتخزين داخلي UFS 2.2 بسعة 64/128 غيغابايت.

إلى جانب عدد من المميزات مثل، احتواء Redmi Note 10 على منفذ للأشعة تحت الحمراء، ومقبس صوت 3.5 ملم، ومنفذ USB من النوع C، مع إمكانية استخدام بطاقتي سيم SIM وذاكرة في وقت واحد، وماسح ضوئي جانبي لبصمات الأصابع.