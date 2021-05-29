تعرف على مجموعة العراق في كأس العرب للشباب

تعرف على مجموعة العراق في كأس العرب للشباب

المستقلة/- أُجريت اليوم السبت قرعة كأس العرب لكرة القدم للشباب، تحت 20 عاما، على هامش إقامة المباراة النهائية لكأس العرب لكرة الصالات، في العاصمة المصرية القاهرة.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العرب للشباب بمصر، خلال الفترة من 20 يونيو/حزيران حتى 6 يوليو/تموز المقبل.

وأسفرت القرعة عن المجموعات الآتية:

المجموعة الأولى: مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر.

المجموعة الثانية: المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتي.

المجموعة الثالثة: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر.

المجموعة الرابعة: تونس واليمن والسعودية ومنتخب رابع يحدد لاحقا.

وستجمع المباراة الافتتاحية بين منتخبي مصر والنيجر، يوم 20 يونيو/حزيران.

يذكر أن منتخب السنغال توج بلقب النسخة الماضية، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، بمشاركة 16 منتخبا.

وتنظم مصر بطولة كأس العرب في لعبة كرة الصالات، وفي كرة القدم للشباب، وكرة القدم النسائية.