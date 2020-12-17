تعرف على مباريات السوبر الإسباني 2021

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(المستقلة) أقيمت اليوم الخميس قرعة كأس السوبر الإسباني، في نسخة 2021.

ويلتقي برشلونة مع ريال سوسييداد في نصف النهائي يوم 13 يناير/كانون الثاني المقبل، في ملعب نويفو أركانخيل بمدينة قرطبة.

وفي نصف النهائي الثاني يلتقي ريال مدريد مع أتلتيك بلباو يوم 14 من الشهر نفسه، بملعب روزاليدا في مالاجا.

وتقام المباراة النهائية يوم 17 يناير/كانون الثاني بمدينة إشبيلية.

ويشارك ريال مدريد بصفته بطلا للدوري الإسباني، ووصيفه برشلونة، فيما يلعب بلباو وسوسييداد بصفتهما طرفي نهائي كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي، والذي تقرر تأجيله بسبب جائحة كورونا.

 

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