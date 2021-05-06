تعرف على طرفي نهائي الدوري الأوروبي

المستقلة/- اختتم الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي مساء الخميس، وأسفر عن تأهل طرفي المباراة النهائية.

وحجز مانشستر يونايتد بطاقة التأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي، رغم خسارته أمام مضيفه روما بنتيجة (3-2) في الإياب، مستفيدا بفوزه ذهابا (6-2).

وفي نصف النهائي الآخر حصد فياريال بطاقة التأهل على حساب أرسنال، بعد التعادل السلبي إيابا، عقب فوز الفريق الإسباني (2-1) في الذهاب الأسبوع الماضي.

وبهذا يلتقي مانشستر يونايتد مع فياريال في النهائي الذي يقام يوم 26 مايو/أيار الحالي في مدينة جدانسك البولندية.

 

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