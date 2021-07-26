تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاثنين

تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاثنين

المستقلة /- تنشر وكالة الصحافة المستقلة أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بشكل يومي وبحسب متغيرات سوق صرف العملة في العاصمة بغداد ومحافظات البلاد.

سعر بيع الدولار 148,600 دينار لكل 100 دولار، بعد أن كان يوم أمس (148,200 دينار لكل 100 دولار).

سعر شراء الدولار 148,500 لكل 100 دولار، بعد أن كان يوم أمس (148,100 دينار لكل 100 دولار).

يشار إلى أن البنك المركزي العراقي، قد حدد في وقت سابق سعر صرف الدولار بـ1145 دينار لكل دولار واحد، بيد أن أسعار الصرف تتأثر بالظروف السياسية والاقتصادية للبلاد، الأمر الذي يسبب تغييرها باستمرار.