تعرف على سعر تذكرة أول حفل غنائي لـ حمو بيكا في العراق

المستقلة/ منى شعلان/ أعلن مطرب المهرجانات المصرى حمو بيكا ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، عن إحيائه أولي حفلاته الغنائية في دولة العراق ، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، الموافق 2 ديسمبر.

حيث يقدم حمو بيكا برفقة فرقته الغنائية ، عدة حفلات فى عدد من المطاعم والكافيهات العراقية ، فيما يصل سعر التذكرة نحو 75 ألف دينار شاملة وجبة عشاء.

وفى سياق آخر ، دعم حمو بيكا ، الفنان محمد رمضان ، فى أزمته الأخيرة ،بعد إتهامه بالتطبيع مع إسرائيل ، وإيقافه عن العمل ، لظهوره مع مشاهير إسرائيلين.

وقال حمو بيكا من خلال “لايف” عبر حسابه بموقع “فيس بوك”، ظهر فيه وهو في حمام السباحة: “أنا بطلب من إخواتي والناس اللي بتحبني أن تسامح الفنان الموقوف.. ولازم تسامحوا علشان هو قال إنه كان ميعرفش مين دول يعني الراجل مش كذب عليكم ولا استغفلكم، ربنا بيسامح إحنا مش هنسامح ليه يعني حرام”.

وكان مطرب المهرجانات حمو بيكا، قد انتهى مؤخرًا من تصوير الديو الغنائي “عادي” الذي يجمعه بالمطرب حمزة الصغير على طريقة الفيديو كليب ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.