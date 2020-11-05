تعرف على سبب منع محترف القوة الجوية من دخول بغداد

تعرف على سبب منع محترف القوة الجوية من دخول بغداد

(المستقلة) أعلن نادي القوة الجوية الرياضي، أن الإجراءات الروتينية منعت دخول محترفه الكونغولي ليما مابيدي الى العاصمة بغداد.

وقال النادي في بيان رسمي إن مابيدي وصل إلى مطار بغداد الدولي، والإجراءات الإدارية منعته من الدخول بسبب خلل إداري في جوازه.

ومن المقرر أن يتوجه اللاعب إلى بلده الكونغو الديمقراطية لحل هذا الموضوع، ثم العودة مجددا للانضمام إلى صفوف الفريق.

يذكر أن القوة الجوية حصل على توقيع لاعب الوسط صاحب الـ27 عاما الشهر الماضي، ليخوض مابيدي تجربة جديدة بعدما احترف في عدة أندية، من بينها الرجاء البيضاوي والترجي التونسي.