تعرف على حالة الطقس في العراق خلال اليومين المقبلين

تعرف على حالة الطقس في العراق خلال اليومين المقبلين

المستقلة / – توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد يوم غد الاربعاء وبعده ..طقسا غائما جزئيا في الوسط والجنوب .. ممطرا قليلا في الشمال.. بدرجات حرارة صغرى قريبة من الصفر المئوي.

وذكر بيان للهيئة اليوم ان : طقس يوم غد الاربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحوا الى غائم جزئيا ،والرياح في الاقسام الشرقيةشمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س وفي الاقسام الغربية جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ، بمدى رؤية (6-8)كم .وفي المنطقة الشمالية غائم مع تساقط امطار خفيفة متفرقة في بعض الاماكن وفرصة لتساقط الثلوج على اقسامها الجبلية ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10) كم/س، بمدى رؤية (6-8) كم.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 5 مئوية والعظمى 20 مئوية.

وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في السليمانية والموصل 3 مئوية واعلاها في البصرة 10 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 16 مئوية واعلاها في البصرة 24 مئوية.

اما طقس يوم الخميس المقبل فيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحوا مع بعض القطع من الغيوم، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ، بمدى رؤية (8-10)كم. وفي المنطقة الشمالية غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ، بمدى رؤية (8-10)كم.

وتسجل درجات الحرارة بعموم المناطق انخفاضا قليلا عن معدلات اليوم السابق.