تعرف على الملعب الذي يحتضن كلاسيكو الزوراء والقوة الجوية

تعرف على الملعب الذي يحتضن كلاسيكو الزوراء والقوة الجوية

(المستقلة) تشهد الجولة الرابعة من الدوري العراقي الممتاز مباراة كلاسيكو بين فريقي الزوراء والقوة الجوية.

وتقام المباراة في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، في موعد يحدد لاحقا.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب كربلاء مباراة الكلاسيكو بين الزوراء والقوة الجوية.

ويحتل القوة الجوية حاليا صدارة ترتيب الدوري العراقي برصيد 9 نقاط، محققا العلامة بالفوز في 3 أول 3 مباريات.

في المقابل يحتل الزوراء المركز السابع برصيد 5 نقاط.