تعرف على المرشحين لعضوية المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية

(المستقلة) أُغلق اليوم الأربعاء باب الترشيحات لعضوية المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، بعدما تقدم أعضاء الجمعية العمومية بترشيحاتهم.

يذكر أن فلاح حسن، رئيس نادي الزوراء وعضو الجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، قرر عدم الترشح لانتخابات المكتب التنفيذي.

وكان فلاح حسن قد شغل منصب النائب الأول لرعد حمودي، رئيس اللجنة الأولمبية في الدورة السابقة

ومن المقرر أن تقام الانتخابات في الرابع عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

ونستعرض لكم في التالي أسماء المرشحين لمناصب وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية.

منصب الرئيس

1- سرمد عبد الاله

2- رعد حمودي

منصب النائب الاول

1- اياد نجف

2- د. طالب فيصل

منصب النائب الثاني

1- طارق عبد الرحمن

2- سلام عواد

منصب النائب الثالث

1- صباح الكناني

2- خالد كبيان

مرشحو العضوية

1- د. عادل عيدان

2- حسين العميدي

3- إبراهيم جبار

4- مصطفى جبار علك

5- جميل عزيز العبادي

6- إقبال العيساوي

7- ولاء طارق

8- هردا رؤوف

9- محمود عزيز

10- مصطفى صالح

11- علي تكليف

12- شعلان عبدالكاظم

13- أحمد حنون

14- لينا متي

15- حسين علي حسين

16- صبيح مراد

17- بيشتوان مجيد

18- سمير الموسوي (شرط الموافقة على طلبه)