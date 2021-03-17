تعرف على اسباب مشكلة صعوبة بلع الطعام واهم انواع العلاج

المستقلة /- يواجه بعض الأشخاص مشكلة في عملية بلع الطعام، ويظن الكثيرون أن المشكلة بسيطة إلا أنه في الحقيقة قد تكون المشكلة مرتبطة بالمريء، وهذه الحالة نادرة وتُعرف بـ ”تعذر الارتخاء المريئي“ أو الـ“أكالازيا“. ومن خلال مجلة ”أونلي ماي هيلث“ نوضح أسباب هذه الحالة وما يتعلق بها.

يشير الخبراء إلى أن ”الأكالازيا“ عبارة عن تنكس عصبي يتوقف فيه المريء عن العمل بمرور الوقت، كما يشيرون إلى أن أليافا عصبية معينة في المريء هي المسؤولة عن هذه الحالة التي يحدث فيها عدم انقباض لعضلات المريء مثل الطبيعي، ما يعيق مرور الطعام وحتى السوائل.

تعد صعوبة البلع عرضا أساسيا على الحالة، لكنّ هناك أعراضا أخرى تشمل حرقة المعدة وارتجاع الطعام والسعال والتقيؤ، بالإضافة إلى الالتهاب الرئوي وألم الصدر وفقدان الوزن غير المبرر.

الأسباب

لا تزال أسباب هذه الحالة غير واضحة حتى الآن، لكن الأمر قد يرتبط بالأعصاب. ويشير الخبراء إلى أن السبب قد يكمن في ضعف استجابة المناعة الذاتية والإصابة بالالتهابات الفيروسية، كما قد يكون السبب عدوى أو اضطرابا وراثيا، وذلك في حالات نادرة.

العلاج

بعد إجراء الفحوصات اللازمة، تتوفر أكثر من طريقة للعلاج، بما في ذلك التمدد الهوائي الذي يُعرف أيضاً بالتمدد بالبالون، كما يدخل البوتوكس في العلاج أيضاً، إذ يُستخدم بطريقة معينة تساعد في توسيع عضلة المريء.

كما يدخل في العلاج جراحة خاصة بالحالة تُعرف باسم جراحة تعذر الارتخاء المريئي بجانب تنظير عبر الفم، وهذه الإجراءات يتم تحديدها وفقا للطبيب بعد إجراء الفحوصات اللازمة عند ملاحظة الأعراض.

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