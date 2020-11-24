تعرف على أول المتأهلين لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

تعرف على أول المتأهلين لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

(المستقلة) حجز تشيلسي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني أول بطاقتين في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وفاز تشيلسي على مضيفه رين الفرنسي بنتيجة 2-1، مساء الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات.

وسجل هدفي تشيلسي كل من كالوم هودسون أودوي في الدقيقة 22، وأوليفيه جيرو في الدقيقة 90+1، وسجل هدف رين الوحيد سيرهو جيراسي في الدقيقة 85.

وبهذا رفع تشيلسي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد رين عند نقطة واحدة متذيلا الترتيب.

وفي الجولة ذاتها فاز إشبيلية على كراسنودار الروسي بنفس النتيجة، ليجاور تشيلسي في الصدارة برصيد 10 نقاط، فيما توقف رصيد الأخير عند نقطة وحيدة.

ومن المقرر أن تحدد نتائج الجولتين المقبلتين أي الفريقين، تشيلسي وإشبيلية، سيحصل على صدارة المجموعة.