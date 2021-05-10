تعرف على أغلى 10 أندية كرة قدم في العالم

تعرف على أغلى 10 أندية كرة قدم في العالم

المستقلة/- كشفت مجلة “فوربس” الأمريكية المختصة في الشؤون الاقتصادية، قائمة بأغلى أندية كرة القدم بناء على قيمتها السوقية.

ويعتمد تصنيف “فوربس” على عدة عوامل أبرزها إيرادات النادي، وأرباحه، ومصادر الدخل مثل عقود الرعاية ومبيعات متاجره، والنفقات، وصافي الدين، وغيرها، وذلك على مدار الموسم الماضي (2019-2020).

ويحتل برشلونة صدارة أغلى أندية كرة القدم حول العالم، بقيمة تبلغ 4.76 مليار دولار أمريكي (3.92 مليار يورو)، وذلك على الرغم من معاناته من أزمات مالية وديون باهظة بسبب تداعيات جائحة كورونا.

في المرتبة الثانية يأتي ريال مدريد بفارق ضئيل للغاية عن غريمه، حيث تبلغ قيمته 4.75 مليار دولار، أي ما يعادل 3.91 مليار يورو.

ويأتي بايرن ميونخ في المركز الثالث بقيمة 4.21 مليار دولار (3.46 مليار يورو)، يليه مانشستر يونايتد في المركز الرابع بقيمة 4.2 مليار دولار (3.45 مليار يورو)، ثم ليفربول في المركز الخامس بقيمة 4.1 مليار دولار (3.37 مليار يورو).

مانشستر سيتي يحتل المركز السادس بين أغلى أندية كرة القدم في العالم، بقيمة 4 مليار دولار (3.29 مليار يورو)، يليه تشيلسي في المرتبة السابعة بقيمة 3.2 مليار دولار (2.63 مليار يورو).

ويحتل أرسنال المركز الثامن في تلك القائمة بقيمة 2.8 مليار دولار (2.3 مليار يورو)، يليه باريس سان جيرمان بقيمة 2.5 مليار دولار (2.06 مليار يورو)، فيما يأتي توتنهام في المرتبة العاشرة بقيمة 2.3 مليار دولار (1.89 مليار يورو).