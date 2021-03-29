تعديل وزارى في الأردن.. فراس الهواري وزيرا للصحة ويوسف الشمالي للعمل

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الإثنين، تعديلا على تشكيلته الحكومية تضمن تعيين وزيرين جديدين لحقيبتي الصحة والعدل.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه صدرت إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الخصاونة، يتضمن تعين الدكتور الهواري وزيراً للصحة، ويوسف الشمالي وزيرا للعمل.

وأدى الوزيران الجديدان اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله، في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

ويعمل الهواري وهو استشاري في الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة، رئيسا للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، كما تقلد عدة مناصب إدارية في القطاع الطبي قبل ذلك.

فيما يشغل الشمالي موقع أمين عام وزارة الصناعة والتجارة، وكلف في يونيو/ حزيران 2019 للعمل مديرا عاما لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة.

ويأتي التعديل الجديد بعد استقالة وزير الصحة السابق نذير عبيدات من حكومة بشر الخصاونة في الـ13 من مارس/ آذار الجاري إثر واقعة مستشفى السلط الحكومي التي راح ضحيتها سبعة مواطنين بسبب انقطاع الأكسجين في المستشفى.

وفي الثامن من الشهر الجاري أيضا، استقال وزير العمل الأردني معن القطامين، بعد يوم واحد فقط من تعديل وزاري شمل عددا من الحقائب، وأثار انتقادات حادة.

وكان القطامين يشغل حقيبتي العمل والاستثمار، قبل سحب الحقيبة الأخيرة منه في التعديل الوزاري الذي جرى في السابع من الشهر الجاري.

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