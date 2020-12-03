تعثر مفاوضات الشرطة مع البرتغالي بونتس.. وبديله في الطريق

تعثر مفاوضات الشرطة مع البرتغالي بونتس.. وبديله في الطريق

(المستقلة) وصلت مفاوضات نادي الشرطة مع المدير الفني البرتغالي ليونيل بونتس، الذي اقترن اسمه بتدريب القيثارة مؤخرا.

وحسب ما ذكرته مصادر صحفية، فإن إدارة الشرطة لم تتمكن من الوصول لافاق مع المدرب البرتغالي.

وأشارت المصادر إلى أن الصربي ألكسندر إليتش، المدرب الأسبق للفريق في موسم 2019-2020، سيعود لقيادته مرة أخرى.

ومن المتوقع وصول إليتش إلى العاصمة بغداد في الايام القليلة المقبلة، لتولي مهمة تدريب القيثارة.

وكان عبد الغني شهد قد استقال من منصبه كمدير فني للشرطة، قبل 3 أسابيع تقريبا.