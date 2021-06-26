تظاهرة حاشدة تطالب برحيل الحكومة الفلسطينية احتجاجا على مقتل الناشط السياسي بنات “صور”

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تظاهر آلاف المواطنين الفلسطينيين، اليوم السبت، في عدة مناطق في الضفة الغربية، احتجاجا على مقتل الناشط السياسي نزار بنات، حيث دعوا الحكومة للرحيل، ومحاسبة الأجهزة الأمنية على مقتل نزار بنات.

وشهدت مدن الخليل ورام الله في الضفة الغربية، تظاهرات حاشدة بالآلاف، حيث طالب المحتشدون فيها بمحاسبة المسؤولين عن مقتل بنات.

كما رفع المتظاهرون شعارات تطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالرحيل، حيث طالبوا خلال المسيرات بإسقاط النظام.

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وتشهد بعض المدن الفلسطينية منذ يومين مسيرات حاشدة للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن مقتل بنات، حيث اعتصم المحتجون في رام الله والخليل، إضافة إلى المسجد الأقصى، رافعين شعارات تطالب بمحاسبة الأجهزة الأمنية التي اعتقلت بنات.

وفرقت الخميس الماضي، الأجهزة الأمنية في الخليل، ورام الله باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، محتجين غاضبين على مقتل بنات، ما أدى إلى إصابة بعضهم بجراح مختلفة.

ودعت مؤسسات حقوقية مختلفة للخروج بمسيرات حاشدة اليوم السبت، للمطالبة بإقالة الحكومة في رام الله، ومحاسبة الأجهزة الأمنية.

وقتل الناشط السياسي والمرشح للانتخابات نزار بنات، الخميس الماضي، بعد مداهمة قوة تابعة للأجهزة الأمنية منزله في الخليل، جاءت لاعتقاله.

 

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