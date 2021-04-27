تظاهرات في مقديشو للمطالبة برحيل فرماجو

المستقلة/-أحمد عبدالله/ شهدت الأحياء الشمالية في العاصمة الصومالية مقديشو، مساء أمس الاثنين، مظاهرات، طالبت برحيل الرئيس المنتهية ولايته، محمد عبد الله فرماجو.

ووفق موقع “الصومال الجديد”، هتف المحتجون الذين جابوا بعض الشوارع الرئيسية بعدة شعارات، من بينها “لا نريد دكتاتورا”، و”ليسقط فرماجو”، و”نرفض التمديد”، وقاموا أثناء المظاهرات بعرض الألعاب التقليدية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاحتجاجات تتزامن مع توترات في العاصمة مقديشو التي شهدت مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وأخرى متمردة، حيث تمكن معارضو الحكومة من السيطرة على بعض أحياء العاصمة مقديشو، بحسب “الصومال الجديد”.

هذا وندد المجتمع الدولي بقرار التمديد، ودعا الحكومة الصومالية إلى العودة إلى المفاوضات، لكن الحكومة ما زالت مصرة على ذلك القرار.

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