تطورات جديدة في قتيل فيلا نانسي عجرم

المستقلة/- منى شعلان/ شهدت قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى، داخل منزل فادي الهاشم، زوج المطربة نانسي عجرم، وتورطه في قتله بعد مُحاولة سرقة الفيلا الخاصة بهما، مفاجأة جديدة، بعد شهور من الصمت عن القضية وتطوراتها.

وانتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تفيد باستدعاء نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم للتحقيق معهما مُجددًا في قضية مقتل الشاب محمد الموسى بمنزلهما، وهو ما كشف حقيقته غابي جرمانوس، محامي فادي الهاشم.

وأوضح المحامي أن الهاشم هو من طلب المحكمة بالتوسع في التحقيق من أجل إثبات أنه لم يكن بوسعه سوى القيام بإطلاق الرصاص عليه، وذلك خلال حديثه مع et بالعربي.

وأشار محامي فادي الهاشم إلى أن ما فعله مُوكله يمكن تسميته “التوازن بين الخطر والدفاع عن النفس”، فلا خيار له حينها إلا ما قام به بالفعل.

وأوضح أن المحكمة استجابت بالفعل لطلب الهاشم بالتوسع بالتحقيق، اليوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو، واستدعت نانسي عجرم كشاهدة على الحادث فقط.

من ناحية أخرى، طرحت نانسي عجرم مؤخرًا أغنية “مشكلتك الوحيدة” كلمات علي المولى، وألحان أيمن قميحة، وتوزيع باسم الرزق، وحققت أكثر من مليون ونصف مليون مشاهدة، عبر قناتها بموقع يوتيوب.