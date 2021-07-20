تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز

المستقلة/- منى شعلان/ كشف الطبيب المعالج للفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن أخر التطورات الصحية لها، بعد تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها إحدى المستشفيات.

وقال الطبيب المعالج للفنانة ياسمين عبدالعزيز داخل المستشفى أن أمورها شبة مستقرة وأنها سوف تغادر المستشفى في القريب العاجل.

ونفى الطبيب المعالج للفنانة ياسمين عبدالعزيز أنها دخلت غيبوبة وفقدت الوعي، وطالب الجميع بعدم إصدار شائعات وخرافات حول مرض ياسمين عبدالعزيز وأنها تعرضت لسحر أسود.

وفى السياق ذاته كتب الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة المصرية منشورا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلًا: “أنا تليفوني اتكسر ومش معايا أي أرقام متسجلة.. وإن شاء الله بعد ما أرجع تليفوني هكلم الكل.. وبعد إذن الناس الأفاضل التليفون بيفصل من كتر الاتصال.. اطمنوا خير إن شاء الله”.

كان الفنان أحمد العوضي أعلن خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية وتواجدها بغرفة العمليات، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها”.