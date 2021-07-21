تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

المستقلة/- منى شعلان/ تحسنت الحالة الصحية للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز وخرجت من العناية المركزة، حيث كتب الفنان أحمد العوضي ، زوج الفنانة المصرية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:” الحمد لله ياسمين خرجت من العناية المركزة لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزياره تماما لمدة اسبوعين خوفا عليها حيث ان الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة حتى استقرار الحالة.

وأضاف:” اعتذر لكم عن عدم ردي لكن اعذروني غصب عني شكرا ليكم كلكم علي دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبه وحبكم ليها، ادعولها ربنا يكملها علي خير وتقوم بالسلامه.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد خضعت لعملية جراحية ، مساء السبت الماضي لإزالة أكياس دهنية بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة وهي موجودة حاليا في غرفة العناية المركزة وفقا لما ذكره موقع ET بالعربي.

وقد تعرضت ياسمين عبد العزيز لخطأ جراحي بعد خضوعها للعملية مما تسبب فى حدوث تلوث بكتيرى، واستلزم وضعها فى غرفة العناية المركزة لعلاجها املا فى تحسن حالتها الصحية فى الساعات القادمة.

وكتب الفنان أحمد “العوضي” زوج الفنانة المصرية عبر موقع “فيس بوك”:” يا جماعة بعد اذنكم .. أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط .. وانا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم .. وتمنياتي لها بالشفاء العاجل.. هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم .. دي كفاية أنها تهون عليها”.

كما كتب “وائل عبد العزيز” شقيق الفنانة المصرية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلًا: “صباح الخير.. انا كل اللى هقدر اقوله دلوقتي ادعوا لياسمين حالتها خطرة”.

وسبق وأشار العوضي إلى خضوع ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية وتواجدها بغرفة العمليات، وكتب عبر “فيسبوك:”الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها”.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز كانت قد شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل “اللي مالوش كبير”، إلى جانب زوجها أحمد العوضي، إضافة إلى النجوم: خالد الصاوي، ومحمود حافظ، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد الله محمود، وأحمد سعيد عبد الغني، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، عايدة رياض، وآخرين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينرجي.

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