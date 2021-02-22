تطورات الحالة الصحية للفنانة نجلاء بدر بعد إصابتها بكورونا

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت النجمة المصرية نجلاء بدر، عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، من منشورًا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

حيث كتبت نجلاء بدر ، قائلة:” سامحوني يا جماعة بالنسبة لعدم مقدرتي على الرد على التليفون، للأسف نفسي ضيق وبنهج والحمد لله على كل شيء شكرًا بجد على اهتمامكم وأنا بقرأ كل الرسايل الحلوة.. ربنا يحفظنا جميعا”.

و فوجئت بدر بإيجابية المسحة، أثناء تصوير المسلسل الرمضاني “نسل الأغراب” للنجم أحمد السقا مما دفعها لتأجيل تصوير مشاهدها والالتزام بالعزل المنزلي والإجراءات الاحترازية لحين شفائها، وهي حاليًا تخضع للبروتوكول العلاجي الخاص بـ كورونا.

يشار إلى أن الفنانة نجلاء بدر، شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل “لؤلؤ” الذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار الأيام الماضية، وهو من بطولة مى عمر وأحمد زاهر ونرمين الفقى وإدوارد ونجلاء بدر، وعدد آخر كبير من الفنانين، سيناريو وحوار محمد مهران، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج محمد عبد السلام.

 

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