تصرف عصابات.. نائب عن “حزب الله” يعلق على أحداث خلدة

تصرف عصابات.. نائب عن “حزب الله” يعلق على أحداث خلدة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ علق حسن فضل الله النائب عن “حزب الله” في البرلمان اللبناني على أحداث خلدة، معتبرا ما حدث “تصرف عصابات يمكن للحزب أن ينهيها بـ5 دقائق”.

وفي تصريح لقناة “الجديد” قال فضل الله: “نحن أمام حادث كبير وخطير جدا جدا وهو لا يستهدف حزب الله فقط”.

وأضاف: “ما حصل اليوم هو اعتداء على المواطنين وفيه رسالة للعابرين إلى الجنوب بأسلوب عصابات، ونحن لسنا عاجزين أمام هذه العصابات المجرمة”.

وتابع: “منذ سنة ونحن نتحدث عن قطع طريق خلدة ونقول “كل الناس معها سلاح”، وكنا ندعو أهالينا لضبط النفس وعدم إطلاق النار.. بالبلد كلنا نعرف بعضنا البعض لكن للصبر حدود”.

وسأل: “هل قيم العشائر القتل؟”، معتبرا أن ما حصل هو “سلوك عصابات متمردة على الدولة، ونحن قادرون على اجتثاث هذه الفئة من الناس في 5 دقائق لكننا نفضل المسير عبر الدولة”.

ولفت إلى أنه “على الدولة التصرف وإلا فلن يستطيع أن يضبط شارعه”.

وأردف قوله: “لم نكن نواكب التشييع أمنيا بل فضلنا أن نترك الأمن للدولة ولو كان “حزب الله” يواكب التشييع فهم يعلمون ما كان سيحصل”.

وقتل 4 أشخاص وجرح 10 آخرين في اشتباكات وقعت في منطقة خلدة جنوب العاصمة بيروت.

وأفاد مراسلنا بأن الاشتباكات اندلعت بين عناصر من “حزب الله” وعرب خلدة بعد تعرض عناصر الحزب لكمين أثناء تشييع علي شبلي الذي قتل أمس على خلفية ثأر