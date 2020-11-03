تسريبات لـ واتساب تكشف عن أهم ميزة قادمة للعام 2021

المستقلة /- كشفت تسريبات أن تطبيق المراسلة واتسآب WhatsApp والمملوك لشركة فيسبوك يعمل على اختبار ميزة هى الأهم والأبرز لجميع مستخدميه الذين يتخطى عددهم 2 مليار حول العالم، وهى ميزة حذف الرسائل حتى 7 أيام بعد إرسالها.

وبحسب موقع Business Insider فإن تطبيق واتسآب قد أشار إلى أنه يمكن حذف جميع الرسائل المرسلة والمستلمة بشكل نهائى من كلا الطرفين، حتى بعد 7 أيام ضمن ميزة جديدة، سواء للمحادثات الفردية أو الجماعية، حيث ستكون هذه الميزة هى الأبزر من بين كل ميزات واتسآب الجديدة لهذا العام.

وأكدت المتحدثة باسم التطبيق لموقع Business Insider أن عددا قليلا من المستخدمين أصبحوا بالفعل يختبرون الميزة فى هواتفهم ضمن النسخة التجريبية، إلى أن يتم تعميمها بعد ذلك لجميع المستخدمين فى كل أنحاء العالم.

ويعتبر عامل حذف الرسائل المرسلة نهائيا من تطبيق واتسآب لكل الأطراف، مطلبا زاد بشدة فى الفترة الأخيرة بين المستخدمين بسبب ارسال رسائل بشكل خاطئ أو لأشخاص غير معنيين، الأمر الذى يسبب احراجا كبيرا لهم عند عدم حذفها نهائيا لدي المستخدمين.

ومؤخرا، أطلق تطبيق المراسلة الأشهر ، تطبيق واتسآب WhatsApp رسميا ميزة لمستخدميه الذى يصل عدهم لأكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم ، تمكنهم من تعليق محادثات الدردشة الخاصة بهم مدى الحياة ، حيث كانت قد أعلن التطبيق عن اطلاقها فى بداية الشهر الحالى.

وخاصية تعليق المحادثات بالنسبة للدردشات الجماعية فى التطبيق كان يمكن تعليقها حسب ثلاثة اختيارات ، هى 8 ساعات فقط أو تعليقها لمدة أسبوع أو سنة ، وكان يعانى الكثير من المستخدمين من عدم معرفتهم القيام بتعليق المحادثات الجماعية لوقت أطول .