تركي آل الشيخ يرد على أنباء دعم الشرطة العراقي

المستقلة/- نفى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ما تردد عن نيته التكفل بشراء الثنائي جيلمين ريفاس، وهيلدون راموس، لصالح نادي الشرطة العراقي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، سيتكفل بصفقة ريفاس لنادي الشرطة العراقي، وينوي كذلك التعاقد مع اللاعب هيلدون للفريق.

ورد تركي آل الشيخ على هذه التقارير بعبارة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، حيث قال: “خبر عارٍ عن الصحة!”.

وكان جيلمين ريفاس، لاعب أنقرة جوجو التركي حاليا، قد لعب سابقا في صفوف الهلال والاتحاد السعوديين، وظهر معهما بمستوى متميز.

أما هيلدون راموس فقد وقع مخالصة مالية مع نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي خلال فترة الانتقالات الماضية، وأصبح لاعبا حرا.