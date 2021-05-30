تركيا تصدر للعراق معجون الطماطم بقيمة بلغت 94 مليون دولار عام 2020

المستقلة /- اعلنت جمعية مصدري الفواكه والخضروات الطازجة في بحر ايجة، ان العراق استورد معجون الطماطم من تركيا بقيمة بلغت 94 مليون دولار خلال العام 2020.

وقال رئيس الجمعية خير الدين اوجاك في تقرير تابعته المستقلة اليوم الاحد، إن “تركيا صدرت معجون الطماطم ، بقيمة 157 مليون دولار إلى 115 دولة خلال العام 2020″.

وأضاف ان” العراق استورد معجون الطماطم بقيمة بلغت أكثر من 94 مليون دولار في عام 2020″، مبينا أن “هذه الصادرات ارتفعت بنسبة 92 في المائة إلى ألمانيا التي تعد من بين أكبر 5 دول ، و 26 في المائة إلى السعودية و 11 في المائة إلى الولايات المتحدة”.

وأشار أوجاك الى ان من بين “الأسواق التي شهدت زيادات هامشية في صادرات معجون الطماطم التركية هي هولندا 192 في المائة وماليزيا 295 في المائة وفرنسا 189 في المائة وإسرائيل 74 في المائة وبلجيكا 225 في المائة.

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