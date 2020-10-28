تركيا تسجل اكثر من 10 الاف وفاة بفيروس كورونا

تركيا تسجل اكثر من 10 الاف وفاة بفيروس كورونا

المستقلة … حذر وزير الصحة التركي من زيادة معدلات الوفاة بداخل الاراضي التركية بسبب فيروس كورونا، فيما حذر بشأن زيادة أسبوعية بنسبة 62 في المائة في عدد الحالات بمدينة إسطنبول الأكثر اكتظاظا بالسكان.

قال وزير الصحة التركي خلال مؤتمر صحفي ان عدد الوفيات بفيروس كورونا بلغ اكثر من 10027 حالة بسبب فيروس كورونا.

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فيما حذر الوزير ان الوضع يجب السيطرة عليه وخصوصاً في إسطنبول وإلا سيخرج الأمر عن السيطرة.

وحول اسباب زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا في مدينة اسطنبول قال وزير الصحة ان السبب الرئيسي هو المواصلات العامة إذ يستخدم ملايين العمال مركبات النقل الجماعي خلال ساعة الذروة، مما يخلق بيئة مثالية لانتشار الفيروس.