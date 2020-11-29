ترامب يوبخ صحفي بسبب سؤال عن مغادرته للبيت الأبيض – فيديو

المستقلة /- وبخ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مراسل وكالة “رويترز” بعد أن سأله عن ما إذا كان سيغادر البيت الأبيض طوعا إذا صوت المجمع الانتخابي لصالح منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

ولم يعجب سؤال المراسل الرئيس ترامب، فقال له: “لا تتحدث معي بهذه الطريقة، أنا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية”.

وانتقل ترامب إلى مراسل آخر، متجاهلا حديث المراسل “جيف ماسون”.

وأكد ترامب مرارا خلال المؤتمر أن هنالك عمليات تزوير شابت العملية الانتخابية، قائلا: “نحن لسنا في دولة من العالم الثالث”.

وفي المؤتمر الصحفي، قال ترامب إنه سيغادر البيت الأبيض إذا صوت المجمع الانتخابي لصالح بايدن.

وفي تصريح يعتبر الأقرب إلى إقراره بالهزيمة، قال الجمهوري ترامب إنه إذا صدق المجمع الانتخابي على أن بايدن هو الفائز في الانتخابات فسوف يغادر البيت الأبيض.

ومن المقرر تنصيب بايدن في 20 كانون الثاني/ يناير، فيما يجتمع المجمع الانتخابي في 14 كانون الأول/ ديسمبر.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات في البيت الأبيض بعد أن تحدث إلى القوات الأمريكية خلال خطاب عيد الشكر التقليدي لأفراد القوات الأمريكية.

ويرفض ترامب حتى الآن الاعتراف بصحة نتائج الانتخابات ويواصل الادعاء دون دليل أن الانتخابات شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق وأنه الفائز وليس بايدن.