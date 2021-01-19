ترامب يمنح العاهل البحريني وسام استحقاق برتبة قائد أعلى

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المستقلة /- منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى، تقديرا لدوره في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.

وقال ترامب إنه “يسعده تقديم هذا الوسام إلى العاهل البحريني الذي أسهم عبر عقود من الزمن في ترسيخ موقع المملكة كحليف استراتيجي ثابت وشريك يعمل إلى جانب الولايات المتحدة”.

وأضاف: “كان لدعم البحرين للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية الذي تستضيفه البلاد الدور المساند في تمكينه من أداء مهامه المتعددة”.

وأشاد الرئيس الأمريكي بدعم آل خليفة لرؤية السلام وقراره إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، واصفا القرار بأنه “بدء لحقبة جديدة من التعاون الاقتصادي والأمني بين أهم شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”.

ووقعت البحرين مع الإمارات من جهة وإسرائيل من جهة أخرى اتفاقية لتطبيع العلاقات الدبلوماسية في ديسمبر الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

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