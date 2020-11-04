ترامب: لن أترك الديمقراطيين يسرقون الانتخابات

المستقلة/- اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الحزب الديمقراطي، بمحاولة سرقة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكتب “ترامب” تعليقاً على كلمة مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن: “وصلنا إلى نجاح كبير، لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات، لن ندعهم يفعلوا ذلك، لا يمكن التصويت بعد إغلاق الاقتراع!”.

وأضاف “ترامب” في تغريداته على تويتر: “سأدلي ببيان هذه الليلة، فوز كبير”.

وأكد مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه في طريقه للفوز بالانتخابات الرئاسية.

وقال بايدن في كلمة من مقر حملته الانتخابية: “أشعر بالارتياح، نحن على المسار الصحيح للفوز في الانتخابات الرئاسية”.

وأضاف “بايدن” أن نتائج الانتخابات الأمريكية قد تعلن غدًا أو بعد غدٍ، متوقعًا الفوز بهذه الانتخابات وهزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتابع “بايدن” في كلمته: “ننتظر بعض الأخبار الجيدة من ولاية جورجيا، نشعر بارتياح لنتائج الانتخابات حتى اللحظة”.

وأعرب “بايدن” في كلمته عن تفاؤله بشأن النتائج في ويسكانسن وجورجيا وميشيجان.

وذكر “بايدن” في كلمته: “ليس مكاني أو مكان دونالد ترامب لأعلن من فاز في هذه الانتخابات، هذا قرار الشعب الأمريكي، لكنني متفائل بهذه النتيجة”.