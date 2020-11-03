ترامب: لدي شعور جيد بالفوز في الانتخابات الأمريكية

المستقلة … تشهد الولايات المتحدة الأمريكية إقبالاً كبيراً نحو مراكز الاقتراع اليوم الثلاثاء لتحديد الرئيس الأمريكي الجديد للبيت الابيض.

وبحسب مصادر أمريكية فإن الانتخابات الحالية 2020 حققت أرقاماً قياسية بنسب الإقبال على الانتخابات حيث وصلت لنسبة 71% مقارنة بالانتخابات السابقة 2016.

فيما أكد ترامب أن لديه شعورا جيدا بشأن فرصه في الفوز مع بدء الانتخابات، متوقعا أن يحقق انتصارات كبيرة في ولايات رئيسية على غرار فلوريدا وأريزونا.

وقال لشبكة “فوكس نيوز” خلال مقابلة عبر الهاتف “يراودنا شعور جيد للغاية، أعتقد أننا سننتصر”. وأضاف وهو يعدد الولايات الحاسمة بالنسبة للانتخابات “نعتقد أننا نحقق فوزا كبيرا جدا في تكساس وفلوريدا وأريزونا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا وفي كل مكان”.