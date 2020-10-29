ترامب: الصين ستمتلك أميركا إذا فاز بايدن

المستقلة /- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الصين “ستمتلك” الولايات المتحدة إذا فاز غريمه الديمقراطي، جو بايدن، متهما الأخير بأنه “سياسي فاسد”.

وقال ترامب في تغريدة عبر تويتر: “جو بايدن سياسي فاسد. إنه يريد إرسال وظائفكم إلى الصين، بينما تجني عائلته الملايين من الحزب الشيوعي الصيني”.

وأضاف: “إذا فاز بايدن، فإن الصين ستمتلك الولايات المتحدة. عندما نفوز، تفوزون أنتم، وتفوز ويسكونسن، وتفوز أمريكا!”.

وفي تغريدة أخرى قال ترامب: “تحت قيادتي، حققنا أكثر الحدود أمانا في تاريخ الولايات المتحدة! تعمل خطة الهجرة المجنونة التي وضعها خصمي على إزالة حدود الولايات المتحدة تماما من خلال تطبيق نظام القبض والإفراج على الصعيد الوطني”.

وتابع: “سيجعل جو بايدن كل مجتمع ملاذا لمجرمي العنف”.