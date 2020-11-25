تراجع مخزونات النفط الأمريكي بنحو 0.8 مليون برميل

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المستقلة/- تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة على عكس التوقعات خلال الأسبوع الماضي، فيما شهدت المخزونات الأمريكية من البنزين ارتفاعا في نفس الفترة.

وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام تراجعت بنحو 0.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من نوفمبر على عكس توقعات المحللين التي كانت تشير لزيادة 0.1 مليون برميل.

في حين صعدت مخزونات البنزين الأمريكية بنحو 2.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما هبطت مخزونات المقطرات بنحو 1.4 مليون برميل.

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