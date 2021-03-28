تراجع الاحتياطي الأجنبي للسعودية بقيمة 8.8 مليار دولار

المستقلة/..تراجع صافي قيمة الأصول الأجنبية الاحتياطية للمملكة العربية السعودية بنهاية فبراير الماضي إلى 1.654 تريليون ريال سعودي مقابل 1.687 تريليون ريال بنهاية يناير، بانخفاض قيمته 33 مليار ريال ( 8.8 مليار دولار)، بحسب بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي الصادرة اليوم الأحد.

ويرجع انخفاض قيمة الأصول الأجنبية للمملكة بصورة كبيرة إلى انخفاض في قيمة النقد الأجنبي والودائع السعودية في الخارج من 532.2 مليار ريال في يناير إلى 486 مليار ريال بنهاية فبراير، بانخفاض قيمته 46 مليار ريال سعودي تقريباً، بحسب البيانات المعلنة.

بينما ارتفعت قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج إلى 1.22 تريليون ريال في فبراير مقابل 1.108 تريليون في يناير الماضي بزيادة تبلغ قيمتها 13 مليار ريال سعودي.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية المعلنة مؤخراً، تصل قيمة استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية بنهاية يناير الماضي نحو 135.1 مليار دولار (506.6 مليار ريال)، متراجعة من مستوى 136.4 مليار دولار “511.5 مليار ريال” بنهاية ديسمبر 2020، لتحافظ على المركز الرابع عشر في قائمة كبار المستثمرين العالميين في أدوات الدين الأمريكية.