تراجع اسعار النفط بعد زيادة انتشار فايروس كورونا وفيضانات الصين

المستقلة /- تراجعت أسعار النفط، يوم الاثنين، مع مخاوف بشأن الطلب على الوقود من انتشار متغيرات COVID-19 والفيضانات في الصين والتي عوضت التوقعات بشح الإمدادات خلال بقية العام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر أيلول 53 سنتا أو 0.72 بالمئة إلى 72.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:18 بتوقيت جرينتش بينما سجل خام تكساس الوسيط الأمريكي 71.53 دولار للبرميل منخفضا 54 سنتا.

استمرت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع خلال عطلة نهاية الأسبوع مع تسجيل بعض الدول زيادات يومية قياسية وتوسيع إجراءات الإغلاق التي قد تبطئ الطلب على النفط. كما شهدت الصين ، أكبر مستورد للخام في العالم، فيضانات شديدة وإعصار تيفون في الأجزاء الوسطى والشرقية من البلاد.

ومع ذلك، فإن الطلب القوي في الولايات المتحدة وتوقعات نقص الإمدادات يدعم الأسعار، مما يمكّن كلا العقدين من التعافي من انخفاض بنسبة 7٪ يوم الاثنين الماضي ليحقق مكاسبهما الأولى في 2-3 أسابيع الأسبوع الماضي.

من المتوقع أن تظل أسواق النفط العالمية في حالة عجز رغم قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها زيادة الإنتاج حتى نهاية العام.

يتضاءل احتمال عودة سريعة للإمدادات الإيرانية مع تأجيل المحادثات لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراءات صارمة ضد مبيعات النفط الإيراني إلى الصين في الوقت الذي تستعد فيه لاحتمال عدم عودة طهران إلى المحادثات النووية أو تبني موقف أكثر تشددًا كلما فعلت ذلك.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

قمة مرتقبة بين بايدن ومصطفى الكاظمي

اخبار العراق

مفوضية الانتخابات تجري أول جولة ميدانية في بغداد للتواصل مع الناخبين

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار الذهب بعد تراجع عائدات السندات الامريكية

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط بعد زيادة انتشار فايروس كورونا وفيضانات الصين

اخبار العراق

الكهرباء تتوعد الموظفين الذين يبتزون المواطنين بعقوبات صارمة

اخبار العراق

طقس العراق : التنبؤات الجوية تشير إلى انحسار موجة الحر اعتبارا من الاربعاء

اخبار العراق

مفوضية الانتخابات تؤكد على الانتهاء من تصميم ورقة الاقتراع وطبعها

اخبار العراق

مفوضية الانتخابات تؤكد على الانتهاء من تصميم ورقة الاقتراع وطبعها

اخر الاخبار

تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاثنين

اخر الاخبار

القبض على 5 مطلوبين بينهم متهم بقضايا إرهابية في بغداد

اخر الاخبار

توقع مخيف في عام 1972 بانهيار المجتمع قد يتحقق عام 2040

اخر الاخبار

الخزرجي يدعوا بتوفير مستشفى لأبناء منطقة بغداد الجديدة

اخر الاخبار

حملة اغتيالات تشهدها العراق في الآونة الاخيرة

اخر الاخبار

ما هو الفصل 80 من الدستور التونسي؟ وكيف يفعّله الرئيس؟

اخر الاخبار

بعد تجميد البرلمان وإقالة الحكومة.. تونس على شفير مواجهات

اخر الاخبار

قطر: 3.4 مليار دولار أرباح 13 شركة مدرجة في البورصة

اخر الاخبار

شاهد.. نضال الأحمدية توجه رسالة إلى كاظم الساهر