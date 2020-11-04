تراجع اسعار الذهب بنحو 0.9٪ مع اقتراب اعلان نتائج الانتخابات الامريكية

تراجع اسعار الذهب بنحو 0.9٪ مع اقتراب اعلان نتائج الانتخابات الامريكية تراجع اسعار الذهب بسبب الانتخابات الامريكية

المستقلة /- تراجعت اسعار الذهب العالمية بنحو 0.93% في مستهل التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، و اقتراب حسم نتائج الانتخابات الأمريكية.

وتشير النتائج الأولية لاحتمالية فوز جو بايدن ،ومن المرجح أن يفوز الرئيس دونالد ترامب بولاية أوهايو ويتقدم في فلوريدا ، بينما يتقدم نائب الرئيس السابق جو بايدن في ولاية أريزونا

وانخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.93% إلى 1894.20 دولار للأوقية، وانخفضت العقود الأجلة .بنحو 0.6% إلى 1898.80 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.6% إلى 94.07.

وعلى صعيد العملات النفيسة الأخرى، انخفض سعر البلاتين بنسبة 1.6% عند 859.87 دولار للأوقية، كما هبط سعر البلاديوم بنحو 1.4% إلى 2265 ، دولاراً للأوقية. وانخفض سعر الفضة بنحو 2.2% عند 23.81 دولار للأوقية.