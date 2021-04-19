تراجع أسعار النفط بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند

المستقلة /- تراجعت أسعار النفط، يوم الإثنين، مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند ودول أخرى، إذ أثارت تلك الزيادة مخاوف من إجراءات أقوى لاحتواء الجائحة تؤثر على النشاط الاقتصادي والطلب على السلع الأساسية مثل الخام.

وتراجع خام برنت 23 سنتا بما يعادل 0.3%، إلى 66.54 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ04:26 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه 6% الأسبوع الماضي. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.2% إلى 62.96 دولار للبرميل بعد صعود 6.4% الأسبوع الماضي.

وقالت ”إيه.إن.زد ريسيرش“ في تقرير الإثنين، إن ”التقدم على صعيد حملات التطعيم باللقاحات في الأسواق المتقدمة يمكن رؤيته في مستويات حركة المرور على الطرق، غير أن ارتفاع وتيرة عدد حالات الإصابة قلب مسار التعافي في الدول الناشئة مثل: الهند، والبرازيل.

وسجلت الهند زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا التي بلغت 273 ألفا و810 اليوم؛ ما يرفع إجمالي الإصابات لما يزيد قليلا عن 15 مليونا، وهو ما يجعلها ثاني أكثر بلدان العالم تضررا بعد الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 31 مليون إصابة.

وارتفع عدد حالات الوفاة بكوفيد-19 في الهند بمستوى غير مسبوق بلغ قرابة 180 ألفا.

وقالت السلطات في هونغ كونغ مساء أمس الأحد في بيان: إن البلاد ستوقف حركة الرحلات الجوية من الهند وباكستان والفلبين من الـ20 من أبريل بسبب ورود حالات إصابة بفيروس كورونا منها.

وخلص استطلاع رأي شهري أجرته رويترز إلى أن الشركات اليابانية تعتقد أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم سيشهد جولة رابعة من الإصابات بفيروس كورونا، فيما يستعد الكثير منها لمزيد من تضرر النشاط.

وحالات الإصابة بكوفيد-19 في اليابان أقل منها بكثير في العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى، لكن ردود الشركات في الاستطلاع أفادت بأن المخاوف من موجة جديدة من الإصابات تتنامي سريعا.

وقالت بعض الشركات في الاستطلاع، إن بطء نشاط توزيع اللقاحات مقارنة به في باقي الدول الأخرى بمجموعة السبع للدول المتقدمة وعدم الشعور بالأزمة لدى العامة سيتسببان في موجة جديدة من الإصابات.